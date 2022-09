Emprega Taboão realiza seleção no Cemur para preencher 150 vagas em rede atacadista

Direto da redação

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra, promove na segunda-feira (12), processo seletivo para uma rede atacadista. O objetivo é preencher 150 vagas de emprego nas Unidades Jaguaré e Rodovia Raposo Tavares. A seleção acontece no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo), às 08h, com distribuição de senhas até às 10h. A entrevista será realizada pela empresa contratante.

Para participar, é desejável residir em Taboão da Serra, ser maior de 18 anos e disponibilidade de horário. É necessário levar documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho física ou digital, histórico escolar) e currículo impresso.

Há oportunidades para: acougueiro; atendente de vendas cartão; auxiliar de açougue; empacotador; fiscal de atendimento ao cliente; fiscal de caixa; fiscal de prevenção de perdas; operador de caixa; operador de televendas; repositor de mercadorias; e repositor pleno de mercadorias.

A empresa oferece, além do salário que varia conforme o cargo, Vale Transporte, refeição no local, Assistência Médica e Odontológica, Cartão Cesta Básica, Cartão de Desconto em Loja, Cooperativa de Crédito, entre outros benefícios.

“Os processo seletivos que estamos realizando em parceria com empresas e comércios da nossa região estão auxiliando nossos moradores a conseguirem uma nova colocação no mercado de trabalho. Com essa seleção da rede atacadista não será diferente. Desejo aos participantes boa sorte e coloco a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição de todos”, afirmou o secretário Wanderley Bressan.

*Serviço:*

*Processo Seletivo – Rede Atacadista*

Dia 12/09 – às 08h (distribuição de senhas até às 08h15)

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo

Informações: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – (11) 4788-7888

Confira abaixo as oportunidades:

AÇOUGUEIRO

Remuneração: R$ 1.993,08

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Será responsável por sugerir pedidos, efetuar as operações de cortes de carnes, cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação, prestar atendimento aos clientes quando solicitado em cortes e esclarecimentos sobre os produtos, auxílio no recebimento de mercadorias e outras atividades pertinentes a função.

Necessário ter Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada na função de açougueiro. Conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes, limpeza de carnes, atendimento ao balcão. Ser atento, responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

ATENDENTE DE VENDAS CARTÃO

Remuneração: R$ 1.478,70 – 3 meses iniciais e após R$ 1.643,00 + comissão de até R$ 1500,00

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Será responsável em abordar os clientes na loja e oferecer o cartão da loja e serviços financeiros. Trabalhará com metas de vendas e outras atividades pertinentes a função.

Necessário ter Ensino Médio Completo e experiência na função. Imprescindível vivência com liderança em vendas de cartões, produtos e serviços financeiros. Gestão de equipe, indicadores e metas da área. Ser comunicativo, responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Remuneração: R$ 1.478,70 – 3 meses iniciais e após R$ 1.643,00

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Será responsável por cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação, embalar e precificar produtos para exposição, prestar atendimento ao cliente no balcão, efetuar o recebimento e armazenamento de mercadoria e outras atividades pertinentes a função.

É preciso ter Ensino Fundamental Completo e não é necessário ter experiência anterior, porém ter atuado anteriormente em açougue, será um diferencial. Ser atento, responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

EMPACOTADOR

Remuneração: R$ 1.026,00

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 6h20), das 14h às 22h.

Irá auxiliar a operadora de caixa no registro de compras, transferir compra para o carrinho, se necessário levar até o estacionamento e organizar carrinhos, devolução de mercadorias e outras atividades pertinentes a função.

É preciso ter Ensino Médio Completo ou Cursando e não é necessário ter experiência na função. Entretanto, ser responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

FISCAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Remuneração: R$ 1.840,13

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Será responsável por realizar cadastro de clientes, fazer consultas, atendimento de clientes referente às reclamações e sugestões, dando a solução imediata no que for possível. Efetuar o cadastro de cheques a fim de liberar a compra, fazer locução de anúncios, realizar o cadastro de nota fiscal, solicitando o documento necessário ao cliente para realizar as consultas e cadastros no sistema e outras atividades pertinentes a função.

Necessário ter Ensino Médio Completo e experiência com atendimento ao cliente, análise de crédito, cadastro de notas, planilhas em excel, digitação, boa dicção, boa comunicação, cadastro de clientes. Ser responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

FISCAL DE CAIXA

Remuneração: R$ 1.840,13

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Será Responsável por responder pelo suporte na operação dos caixas; Proceder à contagem de numerário para abertura e fechamento dos caixas.Contar dinheiro (moedas) enviado pelos clientes e preencher um vale compra no valor conferido, a fim de facilitar o pagamento das compras do cliente ao passar no caixa. Cobertura de caixa, quando necessário e outras atividades pertinentes a função.

Necessário ter Ensino Médio Completo e experiência com fechamento de caixa, sangria, tesouraria e atendimento ao cliente pessoal. Ser responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Remuneração: R$ 1.840,13

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Será responsável por alertar sobre atitudes suspeitas tanto de clientes como de colaboradores, verificar se os procedimentos de prevenção quanto a produtos de alto risco estão corretos e orientar funcionários em geral sobre possíveis quebras, acompanhando diariamente a rotina da loja de acordo com os procedimentos da Cia. Acompanhar recebimento de mercadorias em Depósito e outras atividades pertinentes a função.

Necessário ter Ensino Médio Completo e experiência anteriores como fiscal de prevenção, fiscal de loja, fiscal de piso, vigilante, segurança, porteiro. Ter experiência como fiscal de prevenção de perdas em comércios atacadistas ou varejistas, será um diferencial. Ser atento, responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

OPERADOR DE CAIXA

Remuneração: R$ 1.475,10 após 90 dias o salário vai para R$ 1.639,00

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Responsável pelo correto registro e cobrança dos produtos, conferindo no PDV os preços e se as embalagens não estão violadas, a fim de evitar quebras de caixa e possíveis furtos.

É necessário ter Ensino Médio Completo e é desejável experiência com atendimento ao público, caixa, vendedora, atendente (comprovada ou não). Ser responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

OPERADOR DE TELEVENDAS

Remuneração: R$ 1.840,13

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Realizará vendas por telefone e pessoalmente para uma carteira de clientes da loja (pessoa jurídica), verificará se tem o produto em estoque, fará a reserva de produtos vendidos, e negociará preço entre o gerente da loja e cliente e outras atividades pertinentes a função.

Necessário ter Ensino Médio Completo e experiência comprovada na área de vendas, preferencialmente em vendas de comércio atacadista de alimentos. Contato com clientes pessoal e telefone, para negociação de preços, pedidos, gestão de entregas. Ser persuasivo, responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

Benefícios: VT, Refeição no Local, Assistência Médica, Odontológica, Cartão de Cesta Básica, Cartão de Desconto em Loja, Cooperativa de Crédito.

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Remuneração: R$ 1.478,70 – 3 meses iniciais e após R$ 1.643,00

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas, assegurando que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras.

É preciso ter Ensino Médio Completo e não é necessário ter experiência na função. Entretanto, ser responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.

REPOSITOR PLENO DE MERCADORIAS

Remuneração: R$ 1.840,13

Vaga efetiva para trabalhar em regime de escala 6×1 (jornadas diárias de 8h20), das 14h às 22h.

Irá realizar verificação e atuação nas datas de validade e quebras; recebimento, organização e precificação das mercadorias no setor e nas câmaras resfriadas e congeladas. Organização da escala dos colaboradores e outras atividades pertinentes a função.

Necessário ter Ensino Médio Completo e experiência anterior em comércio varejista ou atacadista. Controle de validade, quebras, manuseio de sistema, precificação. Ser responsável, proativo, dinâmico, comprometido com o trabalho e com disponibilidade de horário.