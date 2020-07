Encontro celebra regulamentação da lei que criou a “Carteira Municipal de Identificação do Autista”

Por Allan dos Reis, na redação

Um encontro realizado na última quinta-feira (9) celebrou a regulamentação da lei municipal 2.306/2019 de autoria do vereador Ronaldo Onishi (DC), que institui em Taboão da Serra a “Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA)”.

Também participaram a secretária de assistência social Arlete Silva, de habitação Sandra Pereira, a presidente do CMDCA Vanini Mandaj, o diretor do Capsi Adilson Torres, além de familiares de crianças com o transtorno do espectro autista.

A carteira é uma reivindicação antiga das mães, que têm filhos com esse transtorno e que muitas vezes sofrem discriminação ao reivindicarem preferência em serviços, seja na fila do banco a atendimento médico.

“É uma grande conquista a regulamentação desta carteira. Era um pedido muito antigo das mães porque muitas delas sofrem constrangimento porque muitas das crianças não apresentam sinais visíveis do transtorno. Por isso é um passo importante na causa do autismo”, afirma Onishi.

Autor de outras leis que tratam do tema e organizador de um encontro anual para tratar do tema, o parlamentar reforça que a carteira vai facilitar na elaboração de políticas públicas dentro do município.

Ronaldo Onishi durante encontro do autismo em 2019. A edição deste ano não aconteceu em decorrência da pandemia do coronavírus.

“Com a carteira vamos conseguir identificar em quais bairros essas famílias estão e o poder público poderá desenvolver políticas públicas nas regiões com maior incidência”, reforça o parlamentar.

A Carteira Municipal de Identificação do Autista será emitida pela Secretaria de Assistência Social e terá validade de cinco anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.