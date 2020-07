Bolão em Embu das Artes leva R$ 897 mil em sorteio da Lotofácil

Direto da redação

Uma aposta realizada no município de Embu das Artes acertou as 15 dezenas do concurso 1992 da Lotofácil sorteada nesta segunda-feira (13) e vai embolsar R$ 897.002,22.

Outros dois apostadores, da cidade de São Paulo e outro de Curitiba (PR), também acertaram todas as dezenas e vão embolsar o mesmo valor da aposta embuense. Dados da Caixa mostram que a aposta ganhadora foi realizada através de um bolão, com 16 cotas.

Confira os números sorteados do concurso 1992 (13/07/2020): 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22 e 23.