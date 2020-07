Com auxílio do “Cão Black”, PM prende suspeito de tráfico em Taboão da Serra

Direto da redação

Policiais Militares do 5º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia prenderam nesta segunda-feira (13) um homem acusado de tráfico de drogas no Jardim Maria da Costa, em Taboão da Serra, próximo ao Hospital Geral do Pirajussara.

Segundo os policiais, ao adentrar a Rua Missionários do Divino Pastor, perceberam que um indivíduo saiu correndo, mas acabou sendo detido. Com ele foi encontrado uma sacola com pedras de crack, maconha e cocaína.

Em seguida, com a ajuda do Cão Black, foram encontradas mais drogas embaixo de uma escada. Segundo a PM, foram apreendidos 2,130 kg de drogas. O caso foi registrado no 2º DP de Taboão da Serra.