Chácara do Jockey e outros parques na capital paulista são reabertos

Por Samara Matos, na redação

A maioria dos parques públicos na cidade de São Paulo foram reabertos nesta segunda-feira (13), incluindo a Chácara do Jockey, que fica a poucos metros de Taboão da Serra. A capacidade está limitada a 40%.

A medida faz parte do processo de flexibilização das atividades que estavam fechadas por causa da pandemia do covid-19. Isso só foi possível, pois a capital está na fase amarela do Plano São Paulo.

“Nós teremos controle na entrada dos parques, será obrigatória a utilização de máscara e os bebedouros estarão fechados por orientação da Vigilância Sanitária. Os permissionários que funcionam dentro dos parques também poderão voltar a funcionar respeitando os protocolos de atendimento”, explicou o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Será obrigatório o uso de máscara dentro dos parques e só serão permitidas caminhadas, corridas e pedaladas de bicicleta. Atividades em grupo e o uso de quadras e parquinhos seguem proibidos

No primeiro momento, o funcionamento será das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. Apenas os parques do Ibirapuera (zona sul) e do Carmo (zona leste), que são os maiores da capital, vão funcionar em horário diferente: das 6h às 16h.

PARQUE DAS HORTÊNSIAS

Localizado em Taboão da Serra, que também está na fase amarela, o Parque das Hortênsias continua fechado pela Prefeitura Municipal.