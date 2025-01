Engenheiro Daniel empossa equipe de secretários para o mandato 2025-2028 em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

O prefeito Engenheiro Daniel oficializou, na noite de quarta-feira (1º), a nova equipe de secretários que estará à frente da administração de Taboão da Serra durante o mandato 2025-2028. A cerimônia, realizada no Cemur, contou com a presença da vice-prefeita Érica Franquini, dos 13 vereadores eleitos, autoridades locais e moradores da cidade.

Com foco na eficiência e na formação de um time técnico, Daniel anunciou uma reestruturação administrativa que amplia o número de secretarias, buscando melhorar os serviços oferecidos à população.

Secretários empossados

Confira os novos secretários e suas respectivas pastas:

• Secretaria de Administração e Gestão – Adelço Buhrer Junior

• Secretaria de Esportes – Luis Lune

• Secretaria de Governo – Ex-vereador Paulo Silas

• Secretaria de Assuntos Jurídicos e Justiça – Adriano Teodoro

• Secretaria da Fazenda – Viviane Camargo

• Secretaria de Planejamento – Fábio Fernandes

• Secretaria de Habitação e Meio Ambiente – Dr. Márcio Alfredo Ferreira

• Secretaria de Assistência Social – Jefferson Alves da Silva

• Secretaria de Educação – Luciano Correa, ex-secretário da pasta em Cotia

• Secretaria de Saúde – Ailton Bogalho

• Secretaria de Segurança Pública – Luís Ledenis Peniche

• Secretaria de Cultura – Maestro Edison Ferreira

• Secretaria de Comunicação – João Menezes

• Secretaria de Manutenção – Johnatan Santos

• Secretaria de Obras – Edson Galina

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Gerson Brito

Algumas secretarias ainda aguardam nomeações. A Secretaria de Gestão de Pessoas será assumida interinamente por Michele Uchoa, enquanto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana terá à frente Marcos Paulo de Oliveira (Paulinho), que assumirá após a aprovação da reforma administrativa prevista para ser votada nesta sexta-feira (3).

Novas pastas previstas pela reforma administrativa

Entre as novas pastas estão:

– Indústria, Serviço e Comércio: Ali Sati

– Cidadania, Direitos Humanos e Mulher: Professor Moreira

– Tecnologia e Inovação: André Egydio

– Licitação e Suprimentos: Paulo Bittencourt

A reforma também inclui a criação da Subprefeitura do Pirajuçara, que será chefiada pelo Tenente Dacal.

Em coletiva, o prefeito Engenheiro Daniel destacou o compromisso com a nova gestão: “Nosso compromisso é que cada secretário esteja em sua secretaria a partir desta quinta-feira (2) para entender e compreender as diretrizes e o trabalho que esperamos de todos. Eu, juntamente com a vice-prefeita, vamos focar na reforma administrativa, pois precisamos integrar todo o grupo na administração pública e dar início ao nosso trabalho. Embora iniciemos com os secretários, temos um time técnico e capacitado que precisa atuar o mais rápido possível para que a nova gestão se torne uma realidade.”

A primeira ação do prefeito será, portanto, a reforma administrativa, que se tornará o marco inicial de sua administraç