EMTU: passe livre escolar e meia tarifa podem ser solicitados a partir do dia 6 de janeiro

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) inicia na próxima segunda-feira, 6 de janeiro, às 13h, o processo de solicitação para o Passe Livre Escolar e a Meia Tarifa. Estudantes e professores podem preencher os formulários disponíveis no site oficial, enviando a documentação necessária para análise e aprovação.

– Passe Livre Escolar: destinado a alunos do ensino regular, técnico ou superior de escolas públicas, com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo nacional (atualmente R$ 2.118,00) ou que participam de programas como FIES, PROUNI ou cotas sociais.

– Meia Tarifa: concedida a estudantes que não atendem aos critérios do Passe Livre, oferecendo 50% de desconto na passagem. Professores que moram em uma cidade e lecionam em outra também podem requisitar a Meia Tarifa.

Novidades para 2025

O regulamento foi revisado para facilitar o processo:

– Agora, basta digitar o número da linha no formulário, sem necessidade de selecionar a empresa.

– Para famílias de baixa renda, a comprovação pode ser feita por integrante familiar.

– A taxa de solicitação permanece em R$ 27,65 (equivalente a sete tarifas-piso, de R$ 3,95).

Como solicitar?

1. A escola deve cadastrar o aluno ou professor no Portal Parceiros-Instituição de Ensino-EMTU/SP.

2. O interessado acessa o site da EMTU, preenche o formulário, envia os documentos digitalizados e paga a taxa de emissão.

3. Após a aprovação, o benefício é liberado e o solicitante pode solicitar o **Cartão TOP** pelo aplicativo TOP ou em pontos físicos com agendamento prévio.

Prazos e funcionamento

– A utilização dos créditos e a venda da cota Meia Tarifa começam em 1º de fevereiro de 2025.

– Durante janeiro, quem já possui créditos de 2024 poderá utilizá-los.

– A atualização do sistema eletrônico de bilhetagem ocorrerá automaticamente em maio de 2025.

O benefício é válido apenas para ônibus intermunicipais metropolitanos. Na Grande São Paulo, o Cartão TOP precisa ser atualizado nos validadores on-line presentes nos terminais da EMTU e estações de Metrô e CPTM.

Em caso de dúvidas, a Central de Ajuda TOP oferece suporte através do site oficial ou pelo telefone (11) 3888-2200.

Acesse o site da EMTU para mais informações e o regulamento completo.