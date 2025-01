Prefeito Engenheiro Daniel reúne vereadores no primeiro dia de gestão para discutir reforma administrativa e demandas da população

Por Samara Matos, na redação

No primeiro dia de seu mandato, nesta quinta-feira (2), o prefeito Engenheiro Daniel reuniu os 13 vereadores de Taboão da Serra na Prefeitura Municipal para discutir a votação da reforma administrativa e as principais demandas da população.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância de fortalecer a parceria entre o Executivo e o Legislativo para garantir avanços significativos na cidade. “Nosso objetivo maior é mudar a realidade dos taboanenses e a história desta cidade. Já demos nosso pontapé inicial e estamos comprometidos em realizar o melhor trabalho possível para a população de Taboão da Serra”, afirmou Daniel.

A reunião ocorreu enquanto os novos secretários municipais assumiam suas funções e alinhavam estratégias com suas equipes. A reforma administrativa, um dos principais temas debatidos, visa reorganizar e criar novas secretarias municipais para ampliar a eficiência e melhorar os serviços oferecidos à população.

Com foco na gestão técnica, o prefeito reforçou seu compromisso de atuar em conjunto com diferentes setores para enfrentar os desafios da cidade. “Estamos começando com energia e determinação, trabalhando para oferecer uma administração transformadora e voltada para o progresso de Taboão da Serra”, concluiu.