Engenheiro Daniel promete criar Secretaria de Industria e Comércio e parcerias com empresas para gerar mais empregos em Taboão

Por Allan dos Reis, na região do Pirajuçara

O candidato a prefeito Engenheiro Daniel fez sua caminhada de sábado (21) pela região do Jardim Leme junto com candidatos a vereadores da sua coligação. Em seu comitê, ele falou com o Taboão em Foco e explicou qual será sua estratégia para aumentar as vagas de empregos na cidade.

“Vamos fazer um governo muito próximo das indústrias e das empresas da nossa cidade, tentando fazer parcerias e preparar a nossa população para inserir nesse mercado de trabalho. Nosso caminho será procurar os empresários e conversar com eles, para saber de que forma a Prefeitura pode auxiliar melhor. […] Vamos tentar resgatar grandes empresas de volta para nossa cidade”, diz Daniel.

E para facilitar essa parceria, o candidato promete criar uma Secretaria para dialogar diretamente com os empresários. “O principal caminho será criar a Secretaria de Indústria e Comércio, que tem na cidade vizinha [Embu das Artes] e deu muito certo. Nos últimos seis anos praticamente dobraram o orçamento da cidade e geraram milhares de empregos”, afirma.

“Vamos preparar, trazer cursos profissionalizantes dentro das escolas municipais para que as vagas [de emprego] que estão sendo abertas sejam preenchidas por pessoas da nossa cidade”, completa.