Escola de Kung Fu Garra de Águia LilyLau de Taboão levanta plateia no palco do Faustão Na Band

Por Samara Matos, na redação

A a A.T.S Associação Taboão da Serra de Kung Fu Garra de Águia LilyLau apresentou nesta segunda-feira (8), no Programa do Faustão Na Band. A escola de artes marciais chinesa é comandada pelo mestre Fábio Lachi e oferece as práticas marciais kung fu, boxe chinês e tai chi.

Em suma, Fábio também ministra aulas em vários núcleos do município, na qual alinha também aos jovens a disciplina e os benefícios na saúde que o esporte proporciona, todos em sintonia com a qualidade de vida, tão importante para jovens que vislumbram um futuro no Kung-Fu.

Atleta de Kung-Fu há mais de 23 anos, Fábio Lachi é um dos expoentes da modalidade de luta no País. Com uma trajetória recheada de títulos e honras, Fábio representa a nível internacional não somente Taboão da Serra, mas todo o Brasil.

Com 14 anos de carreira a equipe do mestre Fábio Lachi tem mais de 500 prêmios pelo Brasil. Assim, levaram sua arte no quadro “Grana ou Fama”, e foram muito elogiados pela apresentação no palco do Faustão.