SP irá aplicar quarta dose da vacina contra Covid-19 em toda a população, diz Doria

Segundo João Gabbardo, coordenador-executivo do Comitê Científico da Covid-19, a data de início da aplicação da quarta dose poderá ser definida nesta quinta-feira (9), em reunião do Programa Estadual de Imunizações.

Apesar da aplicação da quarta dose ter sido confirmada, antes de iniciar a campanha, a prioridade será da imunização daqueles que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A partir disso, a secretaria estadual de Saúde poderá avançar na vacinação com a quarta dose, seguindo uma ordem por faixa etária.

Em dezembro, o Ministério de Saúde autorizou a aplicação da quarta dose do imunizante contra o coronavírus, mas somente para pessoas imunossuprimidas. Entram nesse grupo cidadãos com imunodeficiência primária grave, em quimioterapia para câncer ou transplantados (de órgão sólido ou de células tronco) que fazem uso de drogas imunossupressoras, além de pessoas vivendo com HIV/Aids.