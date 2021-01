Escola estadual volta às aulas no dia 1º de fevereiro com 35% da capacidade de alunos

Por Samara Matos, na redação

As escolas públicas e privadas da capital estão liberadas para iniciar o ano letivo de 2021 com aulas presenciais para todos os alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio. A autorização para a retomada do ensino em sala a partir do próximo dia 1º de fevereiro foi anunciada pela Prefeitura de São Paulo.

A prefeitura de Taboão da Serra ainda não definiu se a rede municipal de ensino volta às aulas presenciais no retorno das férias escolares. A Secretaria de Educação informou que a questão está sendo analisada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Sendo assim, até o momento os alunos de Taboão da Serra que estudam na rede estadual voltam às aulas presenciais. As escolas receberão os alunos para até duas aulas semanais. Além de todos os protocolos sanitários, nesta etapa inicial, as escolas devem respeitar o limite de até 35% da capacidade de alunos por dia, podendo fazer rodízio.

As escolas particulares podem definir o seu próprio calendário, desde que também comece só no mês que vem.

Secretário municipal da Saúde de SP, Edson Aparecido disse que a retomada do ensino – agora considerado um serviço essencial no estado e liberado para funcionar em qualquer fase da quarentena –, foi autorizada depois que estudos da prefeitura mostraram não haver “evidências significativas” de que as crianças e os adolescentes têm grande influência na transmissão do novo coronavírus na cidade.