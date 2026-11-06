Estoques de sangue chegam a nível crítico em São Paulo; saiba onde doar em Taboão da Serra e região

Direto da redação

A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo registrou níveis críticos nos estoques de três tipos sanguíneos nesta sexta-feira, 6 de novembro. Segundo o levantamento atualizado às 16h44, os sangues A negativo (A-), B negativo (B-) e O negativo (O-) estão em situação crítica, enquanto AB negativo (AB-) e O positivo (O+) permanecem em alerta. Moradores de Taboão da Serra podem contribuir com a doação no Hospital Geral de Pirajussara (HGP), localizado na Avenida Ibirama, 1.214.

Os demais tipos sanguíneos, A positivo (A+), B positivo (B+) e AB positivo (AB+), apresentam estoques estáveis. Apesar disso, a doação de todos os tipos continua sendo importante para garantir o atendimento de pacientes que precisam de transfusões.

A baixa quantidade de sangue preocupa porque os estoques são utilizados em cirurgias, tratamentos de câncer, atendimentos de emergência e procedimentos hospitalares. O sangue O negativo merece atenção especial por ser considerado doador universal de hemácias, sendo fundamental em situações de emergência nas quais ainda não foi possível identificar o tipo sanguíneo do paciente.

A Fundação Pró-Sangue é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e abastece aproximadamente 100 serviços de saúde da Região Metropolitana de São Paulo. A instituição reforça a importância das doações regulares para manter os estoques e garantir a continuidade dos atendimentos.

Em Taboão da Serra, o Hospital Geral de Pirajussara possui um serviço de coleta de sangue. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, o hospital recebe doadores de segunda a quinta-feira, das 7h às 12h30 e das 14h às 16h. Às sextas-feiras, o atendimento ocorre das 7h às 12h30. O local também oferece estacionamento gratuito para doadores. Como os horários foram divulgados anteriormente, a recomendação é confirmar o funcionamento antes de comparecer.

Moradores da região também podem procurar unidades da Fundação Pró-Sangue em outros municípios, como o Posto Regional de Osasco, localizado na Rua Ari Barroso, 355, em Presidente Altino, e o Posto Clínicas, na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, no primeiro andar, em São Paulo.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis, e pessoas que vão doar pela primeira vez devem ter até 60 anos.

O candidato também deve estar alimentado e descansado, tendo dormido pelo menos cinco horas nas últimas 24 horas. É recomendado evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta.

Algumas condições podem impedir temporariamente a doação, como sintomas de infecção, gravidez, procedimentos médicos recentes ou determinadas vacinas. Por isso, todos os candidatos passam por uma avaliação de saúde antes da coleta.

O procedimento é gratuito e realizado por profissionais capacitados. O sangue coletado passa por exames e processamento antes de ser destinado aos pacientes.

Para agendar uma doação nas unidades da Fundação Pró-Sangue, os interessados podem acessar o site www.prosangue.sp.gov.br ou entrar em contato pelo telefone (11) 4573-7800.

A Fundação atualiza periodicamente a situação dos estoques, que pode mudar conforme a quantidade de doações recebidas e a demanda dos hospitais. A orientação é que a população mantenha o hábito de doar sangue regularmente, mesmo quando os estoques apresentam níveis considerados estáveis.