Etec de Taboão da Serra conquista três medalhas de ouro na 11ª Olimpíada Brasileira de Geografia

Por Samara Matos, na redação

A Etec de Taboão da Serra conquistou três medalhas de ouro na etapa estadual online da 11ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG). As equipes premiadas são Aliança Geográfica II, América Invertida e Geoslay, conforme a lista oficial de resultados de São Paulo.

As provas foram realizadas em três etapas, entre 4 e 19 de agosto de 2026. O resultado final da fase online foi divulgado em setembro. Cada equipe é formada por três estudantes e um professor orientador; portanto, a conquista da Etec de Taboão reúne nove alunos distribuídos nos três grupos. A lista pública informa os nomes das equipes, mas não identifica seus integrantes.

A Olimpíada Brasileira de Geografia é voltada a estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao ensino médio. A competição propõe questões que exigem análise e interpretação de fenômenos geográficos e sociais, além do trabalho em equipe.

As equipes de Taboão integram o resultado divulgado para as Escolas Técnicas Estaduais administradas pelo Centro Paula Souza. Segundo o levantamento, estudantes de 16 Etecs conquistaram 90 medalhas nesta edição: 16 de ouro, 24 de prata e 50 de bronze. Três dos ouros foram obtidos pela unidade de Taboão da Serra.

A fase final presencial da olimpíada está marcada para 23 a 27 de novembro de 2026, em Campinas.