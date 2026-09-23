Taboão da Serra recebe Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais de sexta-feira (25) a domingo (27)

Taboão da Serra sediará, de sexta-feira (25) a domingo (27), a etapa regional Sudeste da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2026. A competição será realizada na UniFECAF Centro e reunirá mais de 70 atletas.

Entre os participantes estão seis representantes de Taboão da Serra. O grupo local é formado por dois adultos, que também atuam como professores de xadrez, e quatro crianças com baixa visão.

O torneio é promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais (CBXDV), entidade responsável pela organização e pelo desenvolvimento da modalidade no país.

Durante as partidas, os competidores podem utilizar tabuleiros táteis e recursos adaptados. As peças possuem características que permitem a identificação pelo toque, garantindo mais autonomia aos jogadores cegos ou com baixa visão.

Segundo Valter Magalhães, um dos organizadores, a competição também cria um espaço de convivência entre atletas que compartilham experiências semelhantes.

“Este é um evento bastante importante para aqueles que participam, uma oportunidade de encontrar outras pessoas que compartilham dos mesmos desafios e que têm os mesmos interesses”, afirmou.

A competição distribuirá R$ 4 mil em premiações. Serão contemplados os cinco primeiros colocados das categorias Absoluto e Feminino, além dos destaques nas categorias Sub-2000, Sub-1800, Juvenil, Sênior e Melhor da Região Sudeste.

A etapa conta com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, da Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Educação, da UniFECAF e do Hotel Transamérica.

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