Parque Pinheiros lidera ranking de bairros com mais roubos e noite é período mais crítico em Taboão, aponta relatório da GCM

Direto da redação

O Parque Pinheiros liderou o ranking dos bairros com mais roubos em Taboão da Serra durante agosto de 2026. Foram 13 ocorrências, segundo relatório elaborado pelo Observatório Municipal de Segurança Pública da Guarda Civil Municipal (GCM).

Em toda a cidade, foram contabilizados 108 roubos no mês, média de 3,5 casos por dia. A noite foi o período mais crítico: 44 ocorrências aconteceram entre 20h e 23h59, número que corresponde a 40,7% do total.

O levantamento utiliza informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os dados foram analisados pela GCM para identificar os locais e horários com maior concentração de crimes e orientar o planejamento do patrulhamento municipal.

Parque Pinheiros lidera pelo segundo mês

O Parque Pinheiros já havia ocupado a primeira posição em julho, quando registrou 14 roubos. Apesar da pequena redução para 13 casos em agosto, o bairro permaneceu na liderança pelo segundo mês consecutivo.

O Jardim Record ficou na segunda posição, com sete ocorrências. Jardim Panorama, Jardim Salete e Centro registraram seis roubos cada.

Jardim Clementino, Parque Marabá, Parque São Joaquim, Jardim Saint Moritz e Vila Sônia do Taboão aparecem na sequência, com cinco casos em cada bairro.

Entre as vias, a Estrada Kizaemon Takeuti liderou o levantamento pelo terceiro mês seguido. O número de roubos passou de sete em junho para nove em julho e chegou a dez em agosto.

A Avenida Taboão da Serra ficou na segunda posição, com cinco ocorrências. A Avenida Balbina Rodrigues de Borba e a Rodovia Régis Bittencourt registraram três casos cada.

GCM realizou patrulhamento e recuperou veículos

Durante agosto, a GCM cumpriu 142 ordens de serviço em locais com incidência criminal, escolas, eventos, ginásios, quadras e campos de futebol.

A corporação também atendeu 46 demandas de patrulhamento preventivo em pontos considerados de alto risco. O relatório, entretanto, não detalha quantas dessas ações ocorreram especificamente no Parque Pinheiros ou na Estrada Kizaemon Takeuti.

No mesmo período, dez veículos furtados ou roubados foram recuperados e devolvidos aos proprietários. A Guarda também recapturou três foragidos da Justiça e registrou oito ocorrências relacionadas ao combate ao tráfico de drogas.

Outras duas ocorrências envolveram porte ilegal de arma de fogo. A GCM também atendeu 20 casos relacionados à proteção da mulher, incluindo violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

Roubos caem em um ano, mas aumentam no mês

Os 108 roubos registrados em agosto representam uma queda de 23,4% em relação ao mesmo mês de 2025, quando Taboão da Serra contabilizou 141 ocorrências.

Na comparação com agosto de 2024, período que teve 157 casos, a redução foi de 31,1%.

Apesar da queda anual, o município apresentou aumento de 5,9% entre julho e agosto de 2026. O número de roubos passou de 102 para 108, com crescimento concentrado principalmente no período noturno.

Segundo o relatório, o mapeamento deverá orientar a distribuição das equipes e o acompanhamento das regiões com maior incidência criminal. Parque Pinheiros, Estrada Kizaemon Takeuti e o período entre 20h e 23h59 aparecem como os principais pontos de atenção para o planejamento da segurança municipal.