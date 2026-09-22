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Sebrae-SP seleciona pequenos negócios de Taboão da Serra e região para exposição gratuita na FE26; inscrições vão até quinta-feira (24)

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Por Samara Matos, na redação 

Microempreendedores individuais (MEIs), artesãos, agricultores familiares e pequenos produtores de Taboão da Serra e região podem se inscrever, até quinta-feira (24), para expor e vender seus produtos gratuitamente na Feira do Empreendedor 2026 (FE26).

O Sebrae-SP selecionará oito empreendedores ligados ao Escritório Regional de Osasco para participar do espaço “Sebrae Comunidades – Shopping Compre do Pequeno”. Em todo o estado, até 264 pequenos negócios serão contemplados.

Podem participar empreendedores dos segmentos de artesanato, moda e acessórios, decoração, papelaria criativa, cultura afro-brasileira, economia criativa, agricultura familiar, alimentos embalados, plantas, produtos sustentáveis, presentes, lembranças e produtos autorais.

Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas, produtos falsificados ou ilícitos, itens que violem direitos autorais e alimentos preparados para consumo imediato no local.

A seleção será realizada em duas etapas. Entre os critérios estão a participação em ações do Programa Sebrae Comunidades, o histórico de atendimentos prestados pelo Sebrae-SP e a prioridade para empreendedores que ainda não participaram do espaço em edições anteriores.

O resultado será divulgado em 30 de setembro. Os selecionados deverão participar obrigatoriamente de uma capacitação on-line, com duas horas de duração, entre os dias 5 e 7 de outubro.

Durante a feira, os expositores terão acesso gratuito a um nicho para apresentação dos produtos, identificação visual, iluminação e apoio operacional. Os gastos com transporte, alimentação e hospedagem serão de responsabilidade dos participantes.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário da seleção. As regras completas estão disponíveis na Chamada Pública nº 013/2026.

A Feira do Empreendedor será realizada de 19 a 22 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista. A expectativa do Sebrae-SP é receber mais de 100 mil visitantes durante os quatro dias de evento.

Como se inscrever

Para participar da seleção, o empreendedor deve seguir estas etapas:

  1. Acessar a página de editais da Feira do Empreendedor;
  2. Procurar a Chamada Pública nº 013/2026 – Shopping Compre do Pequeno;
  3. Ler o edital completo e conferir se o negócio atende aos requisitos;
  4. Clicar em “Quero participar” para abrir o formulário;
  5. Preencher os dados pessoais e as informações do empreendimento;
  6. Informar o segmento e descrever os produtos que pretende expor;
  7. Selecionar o Escritório Regional de Osasco, quando solicitado;
  8. Revisar as informações e enviar o formulário até quinta-feira (24);
  9. Guardar a confirmação de envio e acompanhar a divulgação do resultado, prevista para 30 de setembro.

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