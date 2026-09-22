Festa do Peão de Taboão da Serra começa nesta quinta-feira (24); veja programação

Por Samara Matos, na redação

A Festa do Peão de Taboão da Serra 2026 começa nesta quinta-feira (24), na região do Parque Laguna. A programação terá quatro noites de shows e reunirá artistas do forró, funk, sertanejo e arrocha.

A banda Calcinha Preta será responsável pela abertura do evento. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo deve apresentar músicas que marcaram sua trajetória, além de canções do projeto “Atemporal”.

Na sexta-feira (25), a programação terá Nathanzinho Lima e MC Livinho. A dupla Matheus & Kauan se apresenta no sábado (26). O encerramento será realizado no domingo (27), com Pablo do Arrocha.

Data Programação Quinta-feira (24) Calcinha Preta Sexta-feira (25) Nathanzinho Lima e MC Livinho Sábado (26) Matheus & Kauan Domingo (27) Pablo do Arrocha

A festa estava prevista para começar na semana anterior, mas precisou ser adiada por causa das fortes chuvas. Segundo a organização, o mau tempo atrasou a montagem da estrutura e deixou o terreno sem condições adequadas para a realização do evento.

Com a mudança, os shows foram concentrados entre quinta-feira e domingo. A organização também informou que a arena receberá cobertura para oferecer mais proteção ao público.

Os ingressos comprados antes do adiamento continuarão válidos para as novas datas. Quem ainda não adquiriu pode realizar a compra pela plataforma Tycket.

No site, o interessado deve escolher a apresentação e o setor, preencher os dados solicitados e efetuar o pagamento. Os valores variam conforme o dia, o setor e o lote disponível. Antes de concluir a compra, é importante conferir a data selecionada, já que a programação foi alterada.

A organização também anunciou vendas em pontos físicos oficiais, mas a relação atualizada dos estabelecimentos não foi informada no material divulgado. Para evitar golpes, a orientação é utilizar apenas os canais oficiais do evento.