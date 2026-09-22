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Festa do Peão de Taboão da Serra começa nesta quinta-feira (24); veja programação

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Por Samara Matos, na redação 

A Festa do Peão de Taboão da Serra 2026 começa nesta quinta-feira (24), na região do Parque Laguna. A programação terá quatro noites de shows e reunirá artistas do forró, funk, sertanejo e arrocha.

A banda Calcinha Preta será responsável pela abertura do evento. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo deve apresentar músicas que marcaram sua trajetória, além de canções do projeto “Atemporal”.

Na sexta-feira (25), a programação terá Nathanzinho Lima e MC Livinho. A dupla Matheus & Kauan se apresenta no sábado (26). O encerramento será realizado no domingo (27), com Pablo do Arrocha.

DataProgramação
Quinta-feira (24)Calcinha Preta
Sexta-feira (25)Nathanzinho Lima e MC Livinho
Sábado (26)Matheus & Kauan
Domingo (27)Pablo do Arrocha

A festa estava prevista para começar na semana anterior, mas precisou ser adiada por causa das fortes chuvas. Segundo a organização, o mau tempo atrasou a montagem da estrutura e deixou o terreno sem condições adequadas para a realização do evento.

Com a mudança, os shows foram concentrados entre quinta-feira e domingo. A organização também informou que a arena receberá cobertura para oferecer mais proteção ao público.

Os ingressos comprados antes do adiamento continuarão válidos para as novas datas. Quem ainda não adquiriu pode realizar a compra pela plataforma Tycket.

No site, o interessado deve escolher a apresentação e o setor, preencher os dados solicitados e efetuar o pagamento. Os valores variam conforme o dia, o setor e o lote disponível. Antes de concluir a compra, é importante conferir a data selecionada, já que a programação foi alterada.

A organização também anunciou vendas em pontos físicos oficiais, mas a relação atualizada dos estabelecimentos não foi informada no material divulgado. Para evitar golpes, a orientação é utilizar apenas os canais oficiais do evento.

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