Tambor que Cura reúne cultura, ancestralidade e solidariedade no Cemur neste domingo (27)

Direto da Redação, com informações da assessoria

O Cemur recebe no domingo (27), das 11h às 18h, o evento beneficente Tambor que Cura. A iniciativa reunirá música, manifestações culturais e espiritualidade, com o objetivo de valorizar as tradições de matrizes africanas e arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A programação contará com apresentações de curimba e a participação de curimbeiros, ogãs, sacerdotes, religiosos, simpatizantes e convidados. A proposta é promover um encontro pautado pelo acolhimento, pelo respeito à diversidade religiosa e pela preservação da cultura afro-brasileira.

Além das apresentações, o Tambor que Cura busca aproximar a população das religiões de matrizes africanas por meio da informação e da convivência respeitosa. O evento também pretende contribuir para o combate à intolerância religiosa e para a desconstrução de estereótipos relacionados a essas tradições.

A entrada é solidária, com a entrega preferencial de alimentos. Os produtos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a proposta do projeto, cada toque dos tambores representa a ancestralidade, a resistência e a união entre pessoas comprometidas com a construção de uma sociedade mais humana, respeitosa e solidária.

Serviço

Evento: Tambor que Cura

Data: 27 de setembro

Horário: das 11h às 18h

Local: Cemur – Centro Municipal de Recreação e Cultura (Praça Nicola Vivilechio), em Taboão da Serra

Entrada: solidária, preferencialmente com a doação de alimentos