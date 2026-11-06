Fábio Fernandes pede exoneração da Secretaria de Planejamento do governo do Engenheiro Daniel

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra oficializou no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (6) a saída do secretário de planejamento Fábio Fernandes. Ele entregou seu pedido de exoneração ao prefeito Engenheiro Daniel na tarde de hoje.

Nos bastidores da política, a informação é que Fábio poderia deixar a Secretaria de Planejamento para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer, atualmente comandada por Luiz Lune. A possível transferência, no entanto, não se concretizou.

Há um mês, Fernando e Fábio Fernandes se reuniram com o prefeito Engenheiro Daniel. Nas redes sociais postaram. “Além da amizade e do reconhecimento, nossa conversa foi sobre o que realmente importa: o futuro de Taboão da Serra. Falamos de projetos importantes para a nossa cidade, e é muito bom saber que continuaremos contando com a parceria, a experiência e o compromisso do Fernando e da Analice com a nossa população”, diz trecho da postagem.

Fábio é filho do ex-prefeito Fernando Fernandes e da deputada estadual Analice Fernandes e integra o Governo Daniel desde janeiro de 2025, quando foi nomeado para comandar a Secretaria de Planejamento. Ele já ocupou cargos na administração municipal, incluindo as secretarias de Esportes e Lazer e de Governo durante a gestão do pai.

A possível mudança para a Secretaria de Esportes representaria o retorno de Fábio a uma área na qual já atuou anteriormente. A pasta, porém, permanece sob a responsabilidade de Luiz Lune, ex-vereador e ex-deputado estadual, que assumiu o cargo no início da atual gestão.

A exoneração marca mais uma alteração na composição do governo municipal. A portaria oficializa a saída a pedido, mas não apresenta os motivos da decisão. Até o momento, a Prefeitura não anunciou quem assumirá a Secretaria de Planejamento.