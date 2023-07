Fábrica de Talentos lança programa ‘Taboão Transforma’ com cursos em três períodos e aos sábados

Por Samara Matos, na redação

Na noite da última quinta-feira (29), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan, reuniu a imprensa regional para anunciar o lançamento do Programa de Profissionalização: Taboão Transforma.

A partir de Julho, o Programa Fábrica de Talentos irá funcionar de segunda a quinta-feira e sábado, pela manhã, a tarde e noite, isso inclui todas as escolas – Escola de Moda e Beleza; Escola de Estética Animal Pet; Escola de Construção Civil e Escola de Gastronomia e Hotelaria. Com isso, o número de pessoas atendidas no projeto Fábrica de Talentos passa de 700 para 3 mil. Para se inscrever, os interessados devem ir direto nas unidades de interesse do curso.

De acordo com o secretário da pasta, Wanderley Bressan “O Programa Fábrica de Talentos irá funcionar como nunca funcionou ao longo da história da nossa cidade. É com a capacitação que a gente descobre um talento e ele pode vir aqui na casa do empreendedor abrir o negócio dele, por exemplo. A ideia é atender, não somente aquelas pessoas que estão desempregadas e querem se qualificar e capacitar, mas também quem, mesmo estando empregado, quer mudar de ramo, ou simplesmente, aprender uma nova profissão”.

O secretário anunciou algumas novidades que terão nas escolas, como por exemplo, na Escola de Gastronomia vai ser aberto o setor de hoteleiro, com o curso de Assistente Administrativo para o setor Hoteleiro, aula de Espanhol, aula de Inglês e aula de Logística. Na cozinha a novidade é uma professora especialista em chocolate. A Escola de Estética Animal Pet irá retornar o curso de banho e tosa em que os alunos poderão fazer tosa de várias raças.

Na Escola de Beleza e Estética terá uma professora de tranças, curso de Maquiagem e Corte e Costura, todos os dias e também curso de Alongamento de Unhas. Na construção civil terá um projeto inovador que é Tapeçaria de Estofados.

O prefeito Aprígio (Podemos), falou sobre as novidades na Fábrica de Talentos e da importância da qualificação . “ No Brasil, não falta emprego. Falta mão de obra qualificado, sendo assim, por que não qualificar as pessoas? É o que nós estamos fazendo aqui em Taboão da Serra, qualificando as pessoas. Nós sabemos que as coisas mudaram muito, aquelas profissões que a gente aprendeu há 50 anos atrás não tem mais, a cada dia tem novas profissões, tem renovação e a tecnologia avançou muito, e com esse avanço obriga a gente a se qualificar.”, destacou o prefeito

“O prefeito Aprígio dá condições para que esses projetos como o “Taboão Transforma” proporcione uma melhora de vida cada vez maior”. disse o presidente da Câmara Dr. André da Sorriso que parabenizou o secretário Wanderley Bressan pelo projeto que amplia a Fábrica de Talentos.

Serviço

Escola de Construção Civil

Rua Porfírio Herdeiro, 414 A, Jd. das Oliveiras/Taboão da Serra

Informações: 4786-2593 | 4138-1146

Escola de Gastronomia e Hotelaria

Rua Joaquim Faustino Camargo, 108, Jd. São Paulo/Taboão da Serra

Informações: 4787-3811 | 4787-3764

Escola de Moda, Beleza e Estética

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jd. Saporito/Taboão da Serra

Telefone: 4139-1560 | 4685-7841

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa/Taboão da Serra

Informações: 4788-7888