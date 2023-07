Direto da redação

No fim da tarde desta segunda-feira (3), um capotamento de carro na Estrada do Campo Limpo, sentido Centro do Taboão, próximo à Universidade das Pernambucanas, gera lentidão na região. Ainda não há informações sobre o motorista do veículo.

As linhas 124, 125, 125BI1, 128, 510 sofrerão atrasos nas viagens. Mais informações em instantes.