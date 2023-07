Coren-SP se reúne com gestores de Taboão da Serra para tratar do piso salarial da enfermagem

Direto da redação

O presidente do Coren-SP, James Francisco dos Santos, reuniu-se hoje (3) com gestores de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, para tratar da implantação do piso salarial da enfermagem no município.

Acompanhado do conselheiro Sérgio Cleto e do vereador Enfermeiro Rodney, James conversou com o prefeito Aprígio da Silva e com o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, salientando que a lei está em vigor e que deve ser aplicada pelo município assim que receber, por parte do Ministério da Saúde, o repasse que irá viabilizar o pagamento.

“A questão atualmente debatida no Superior Tribunal Federal acabou gerando dúvidas nos estados e município, portanto, essa mensagem deve chegar a todos os gestores: o piso da enfermagem é uma realidade e os profissionais que atuam no setor público devem receber seus vencimentos atualizados assim que o repasse for efetuado”, explicou o presidente, enfatizando que a verba deverá ser retroativa ao mês de maio, quando foi sancionado o Projeto de Lei nº 14.581, que abriu crédito especial de R$ 7,3 bilhões no orçamento do Fundo Nacional de Saúde para garantir a estados e municípios o pagamento do piso nacional da classe.

Diante da subsecretária de Saúde, Danielle Mota, e da coordenadora de Enfermagem da cidade Josie Oliveira, os conselheiros salientaram, ainda, a defesa das prerrogativas da enfermagem como um dos focos da gestão. “A execução de toda a política de Saúde passa pelas mãos da Enfermagem e Taboão da Serra possui grandes talentos. Queremos ver a enfermagem avançando em frentes importantíssimas, como a de controle de natalidade através da inserção do DIU”, finalizou o presidente.

O Coren-SP seguirá percorrendo os municípios paulistas na luta em defesa da efetivação do piso salarial da enfermagem.