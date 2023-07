Taboão da Serra realiza processo seletivo para contratação de Costureiro(a) nesta sexta-feira (7)

Direto da redação

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) de Taboão da Serra, realiza nesta sexta-feira, 07/07, processo seletivo para contratação de Costureiro(a). A seleção com a empresa contratada acontece às 10h, na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa), com distribuição de

senha até às 09h30.

Os contratados trabalharão em Embu das Artes, em uma linha de produção de costura, com montagem de peças piloto, através de ficha técnica. Dentre as peças que serão confeccionadas estão itens de vestuário, como calças, shorts, blusas, camisas, vestidos, saias, jaquetas, entre outros.

As vagas ofertadas são efetivas, com jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, em horário comercial. A empresa oferece salário de R$ 1.900,00, Vale Transporte (VT) e Vale Refeição (VR).

Para participar do processo, é necessário ter no mínimo 1 ano de experiência na função e Ensino Médio Completo. No dia da seleção é preciso levar documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho (digital ou física), currículo atualizado e caneta.

“Esse é mais um processo seletivo de sucesso que o Emprega Taboão realiza com empresa da nossa região. Certamente é uma excelente oportunidade para os munícipes que buscam por colocação profissional na área de Costura”, afirma o

secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

O prefeito Aprígio reforça o compromisso com a empregabilidade. “A geração de emprego e renda é uma das bandeiras do Governo da Reconstrução. Por isso, continuaremos firmando parcerias com empresas da nossa cidade e da região para garantir oportunidades de trabalho aos taboanenses”, declara.

Serviço:

Processo seletivo – Costureiro(a)

Data: Sexta-feira, 07/07, às 10h (entrega de senha até às 09h30)

Local: Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jardim

Maria Rosa

Informações: (11) 4788-7888