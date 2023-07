Rodízio de veículos será mantido durante as férias de julho em São Paulo

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio municipal de veículos será mantido durante todo o mês de julho, período este em que ocorre as férias escolares.

Segundo a administração municipal, a restrição dos veículos será mantida já que há uma redução mínima de carros nas ruas.

Apenas 6% da frota na cidade é reduzida com as férias escolares de julho, com isso, o rodízio de veículos será mantido para garantir melhor fluidez no pico da tarde.

Desta forma, os motoristas devem continuar atentos aos dias e horários de restrições dos seus veículos, sempre acompanhando o número final da placa do carro.

O rodízio para caminhões permanece em vigor, assim como as Zonas de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).