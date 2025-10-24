Farmácia 24 horas começa a funcionar no Pronto-Socorro Central de Itapecerica da Serra

Direto da redação

A população de Itapecerica da Serra passou a contar com uma farmácia pública que funciona 24 horas por dia no Pronto-Socorro Central, localizado na Avenida Quinze de Novembro, no Centro. O serviço foi implantado pela Prefeitura e tem como objetivo facilitar o acesso a medicamentos, principalmente em casos de urgência e emergência.

O espaço foi reformado e reorganizado para atender melhor os usuários. A farmácia fica no 1º andar do Pronto-Socorro Central e agora possui uma sala de espera com tela eletrônica de chamadas, o que deve agilizar o atendimento e reduzir filas.

O funcionamento será ininterrupto, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados. Com isso, pacientes que recebem alta durante a madrugada ou necessitam de medicamentos em horários fora do expediente das unidades básicas de saúde poderão retirar os remédios no local.

O prefeito Dr. Ramon Corsini afirmou que a medida busca fortalecer o atendimento público na cidade.

“Reabrimos a Farmácia do Pronto-Socorro Central, que agora funcionará 24 horas por dia, garantindo mais atendimento, comodidade e acolhimento à população”, disse.