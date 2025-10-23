loader-image
Inscrições abertas para o concurso Rainha do Rodeio no Embu Rodeio Fest 2025

Compartilhar notícia

Por Samara Matos, na redação 

O Embu Rodeio Fest 2025 abriu inscrições para o concurso Rainha do Rodeio, que vai eleger as representantes oficiais do evento. Podem participar garotas a partir dos 16 anos, interessadas em mostrar carisma, beleza e atitude sertaneja.

As inscrições seguem até o dia 26 de outubro e devem ser feitas pelo WhatsApp (11) 91649-2207, enviando:

  • Nome completo

  • Perfil do Instagram

  • Duas fotos (corpo inteiro e perfil)

As vencedoras receberão premiação em dinheiro e os títulos de Rainha do Rodeio, Princesa do Rodeio e Miss Simpatia.

A grande final acontecerá durante o Baile da Rainha, no dia 1º de novembro, às 21h, quando serão conhecidas as representantes oficiais do rodeio de Embu das Artes.

📌 Serviço

  • Evento: Concurso Rainha do Rodeio – Embu Rodeio Fest 2025

  • Prazo de inscrições: Até 26 de outubro

  • Grande Final: 1º de novembro, às 21h, no Baile da Rainha

  • Como se inscrever: WhatsApp (11) 91649-2207

