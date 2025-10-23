loader-image
Prefeitura de Taboão da Serra decreta ponto facultativo nos dias 27 e 28 de outubro pelo Dia do Servidor Público

Por Geovanna Matos, na redação 

A Prefeitura de Taboão da Serra decretou ponto facultativo nos dias 27 e 28 de outubro, em razão do Dia do Servidor Público, celebrado oficialmente no dia 28. A medida está prevista no Decreto Municipal nº 9/2025 e faz parte do Calendário Administrativo do município.

Durante o ponto facultativo, o atendimento ao público nas repartições municipais estará suspenso. Apesar da paralisação, serviços essenciais seguem funcionando normalmente, incluindo:

  • Guarda Civil Municipal e Defesa Civil

  • Cemitério Municipal

  • Departamentos de Trânsito

  • Serviços de saúde, como SAMU, Pronto-Socorro (PS), Maternidade Antena, UPA Akira Tada e PSI (Pronto-Socorro Infantil)

A Prefeitura reforça que os atendimentos administrativos serão retomados na quarta-feira, 29 de outubro, seguindo o horário habitual de funcionamento.

