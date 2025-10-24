Taboanenses levam de 30 min a 1h para chegar ao trabalho e ônibus é o principal meio de transporte, aponta IBGE

Por Geovanna Matos, na redação

Os dados do Censo 2022 do IBGE sobre Trabalho e Rendimento e Deslocamentos para Trabalho e Estudo mostram que os moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra enfrentam trajetos diários de até duas horas para chegar ao trabalho. A pesquisa evidencia os desafios da mobilidade urbana, especialmente para quem depende do transporte público ou precisa viajar para outras cidades.

Taboão da Serra

Em Taboão da Serra, cerca de 110 mil moradores com 10 anos ou mais participaram da pesquisa. A maior parte dos trabalhadores (33,6%) leva entre 30 minutos e uma hora para chegar ao trabalho, enquanto 26% gastam de uma a duas horas. Outros 23,8% completam o trajeto em 15 a 30 minutos, 3,4% chegam em até cinco minutos e apenas 0,01% leva mais de quatro horas.

O ônibus é o principal meio de transporte, usado por 46,4% dos trabalhadores, seguido pelo carro (29,1%) e outros meios, como motocicleta, metrô, trem, bicicleta ou caminhada.

Embu das Artes

Em Embu das Artes, aproximadamente 93 mil moradores foram entrevistados. 34,4% dos trabalhadores levam de uma a duas horas para chegar ao trabalho, 26,3% gastam de 30 minutos a uma hora e 22,1% completam o trajeto em 15 a 30 minutos. Uma parcela menor, 3,7%, chega em até cinco minutos, enquanto 4,2% enfrenta deslocamentos de duas a quatro horas.

O ônibus também predomina na cidade, utilizado por 50,4% dos trabalhadores, seguido pelo carro (22,8%) e outros meios de transporte.

Itapecerica da Serra

Em Itapecerica da Serra, cerca de 57 mil trabalhadores participaram do levantamento. 28,7% gastam de uma a duas horas para chegar ao trabalho, 24,1% levam de 30 minutos a uma hora e 21,5% completam o trajeto em 15 a 30 minutos. 4,8% chegam em até cinco minutos e 9,7% enfrenta deslocamentos de duas a quatro horas.

O ônibus é o principal meio de transporte, escolhido por 51,16% dos moradores, seguido pelo carro (23,13%) e outros meios, como bicicleta, metrô ou caminhada.

colaboração Samara Matos