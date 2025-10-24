Fim de semana será de sol e calor de até 32°C na região

Direto da redação

O fim de semana será de sol, calor e tempo firme na região sudoeste da Grande São Paulo. Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra devem registrar temperaturas elevadas e nenhum indicativo de chuva entre sexta (24) e domingo (26).

Taboão da Serra

Os taboanenses terão dias ensolarados e quentes. Nesta sexta-feira (24), o sol aparece entre muitas nuvens, com mínima de 13°C e máxima de 25°C. No sábado (25), o clima esquenta, com termômetros entre 14°C e 28°C. Já no domingo (26), a máxima chega a 31°C, com sol e aumento de nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva.

Embu das Artes

Embu das Artes também terá um fim de semana típico de primavera, com calor e tempo seco. A sexta-feira (24) será de sol entre nuvens, com mínima de 15°C e máxima de 28°C. No sábado (25), o calor aumenta, com variação entre 18°C e 30°C. No domingo (26), o sol predomina e a máxima pode chegar a 32°C, sem registro de chuva.

Itapecerica da Serra

Em Itapecerica da Serra, o tempo segue firme e ensolarado. A sexta-feira (24) terá mínima de 13°C e máxima de 25°C. No sábado (25), os termômetros sobem e variam entre 19°C e 30°C. O domingo (26) será o dia mais quente, com máxima de 31°C e o sol brilhando durante boa parte do dia.

A previsão indica um fim de semana ideal para atividades ao ar livre, com clima estável e temperaturas elevadas em toda a região. A recomendação é manter a hidratação em dia e evitar a exposição ao sol nos horários de maior intensidade