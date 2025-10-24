Homem é preso após atirar contra veículo e empresa; polícia fez cerco e usou até helicóptero na ação

Direto da Redação

No início da tarde desta sexta-feira (24), um homem atirou pelo menos três vezes contra um veículo estacionado em frente a uma empresa na Rua José Domingues de Moraes no Jardim das Oliveiras. Após a chegada da Polícia, ele entrou em sua residência. Inicialmente surgiram informações de possíveis reféns, mas – após sua rendição – foi constatado que não havia mais ninguém na casa.

De acordo com o secretário municipal de segurança, Luis Peniche, o homem tem passagens pela polícia por outras ocorrências. No local foram encontradas diversas armas e munições. Testemunhas afirmaram que “ele sempre sai armado e dispara para o alto”.

Participaram a ocorrência a GCM, Policiais Militares, Polícia Civil com o GER (Grupo Especial de Reações), além do helicóptero da PM.

A ação policial mobilizou de diversas viaturas e assustou moradores do bairro. A ocorrência aconteceu a poucos metros da Escola Estadual Professora Apparecida Nogueira Baptista.