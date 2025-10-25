Câmara de Taboão da Serra aprova projetos de Carlinhos do Leme que homenageiam coletivo cultural e criam programa de revitalização urbana

Direto da redação

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade, na sessão da última terça-feira (21), dois projetos de autoria do presidente do Legislativo, vereador Carlinhos do Leme (MDB). As propostas reconhecem a importância da cultura periférica e reforçam o compromisso com o meio ambiente e a educação cidadã.

O primeiro projeto, de nº 058/2025, denomina como “Praça Raxa Kuka” o espaço localizado entre as ruas Flávio Dohocski e Anunciata Bugelli Marques, no Jardim Silvio Sampaio. A homenagem celebra o legado do coletivo Raxa Kuka Produções, responsável por promover ações culturais que transformaram o bairro em um polo de arte e convivência.

“O Raxa Kuka é um símbolo de resistência e expressão da periferia. Esse grupo ajudou a formar gerações através da cultura, com oficinas de grafite, aulas de break, festas e eventos que trouxeram vida e pertencimento ao bairro”, destacou Carlinhos do Leme.

O projeto também prevê a instalação de uma placa de homenagem com os nomes de Luiz Fernando Rocha Medrado, Maria Dalva Aleixo dos Santos, Sebastião Dias da Silva e Adriano Damasceno Copque, personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da comunidade.

“São pessoas que deixaram marcas positivas na história local e que merecem esse reconhecimento público. Nosso objetivo é valorizar a identidade do Jardim Silvio Sampaio e fortalecer o sentimento de orgulho em quem vive ali”, completou o vereador.

Projeto “Revitaliza Taboão” vai transformar pontos de descarte em áreas verdes

O segundo projeto aprovado, de nº 084/2025, institui o programa “Revitaliza Taboão”, que tem como objetivo transformar pontos viciados de descarte irregular de lixo e entulho em espaços limpos, arborizados e visualmente agradáveis.

De acordo com o texto, o programa prevê uma série de ações integradas, como retirada de resíduos, pintura e reforma de calçadas e muros, instalação de flores e plantas em pneus reutilizados e sinalização educativa com informações sobre penalidades para quem descartar lixo de forma irregular.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção (SEMSUM) será responsável por coordenar e fiscalizar as ações, em parceria com outras secretarias, órgãos públicos e entidades civis.

“O Revitaliza Taboão não é apenas um projeto de limpeza. É um movimento de cidadania, que busca resgatar o sentimento de pertencimento e o orgulho de viver em uma cidade limpa e bem cuidada. Quando a população vê um espaço revitalizado, passa a respeitar e cuidar dele também”, afirmou o presidente da Câmara.

O vereador destacou que a iniciativa também integra os programas já existentes no município, como os Ecopontos, o Cata-Bagulho e a coleta domiciliar regular, garantindo que os moradores tenham opções adequadas para o descarte correto.

“Muitas pessoas ainda não sabem que a cidade tem serviços públicos gratuitos para o descarte correto. Precisamos fortalecer essa conscientização e acabar com a cultura do descarte em qualquer lugar”, reforçou Carlinhos do Leme.

O projeto também autoriza a Prefeitura a firmar parcerias com empresas, associações de bairro e ONGs para execução e manutenção das áreas revitalizadas. Segundo o vereador, a proposta busca unir poder público e sociedade civil em prol de uma cidade mais sustentável e acolhedora.