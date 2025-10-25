Projetos do vereador Rodney aprovados em Taboão ampliam prevenção cardíaca, parcelamento de taxas funerárias e reconhecimento de instituições

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na terça-feira (21), três importantes projetos de lei de autoria do vereador Enfermeiro Rodney, com foco em saúde preventiva, apoio a famílias de baixa renda e reconhecimento de instituições sociais. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade e devem trazer benefícios diretos à população.

Projeto amplia ações do “Setembro Vermelho” em Taboão da Serra

O projeto de lei 138/2025 reforça o programa Setembro Vermelho, voltado à prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Entre as principais ações estão:

Palestras, cursos rápidos e treinamentos de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) abertos à população.

Instalação de desfibriladores externos automáticos (DEA) em locais de grande circulação, como shoppings, rodoviárias, academias, escolas e estádios.

Eletrocardiogramas com laudo em tempo real em unidades de saúde, agilizando atendimentos de urgência cardíaca.

Para o vereador, a medida é essencial para salvar vidas. “A maioria das mortes por parada cardíaca ocorre porque as pessoas não sabem como agir ou porque o socorro demora. Com este projeto, Taboão da Serra dá um passo importante na preparação da população e na estrutura da rede pública para enfrentar essas situações”, afirmou Rodney.

Parcelamento de taxas funerárias oferece mais dignidade às famílias

O projeto 131/2025 permite o parcelamento das taxas funerárias no município, incluindo valores de velório, sepultamento, exumação e ossuário, podendo ser pagos com cartão de crédito ou débito.

A iniciativa visa aliviar o impacto financeiro para famílias de baixa renda em momentos delicados. Segundo Rodney, uma exumação, por exemplo, pode custar até R$ 1.179,31. “Com o parcelamento, as famílias poderão ajustar os gastos sem se endividar ou recorrer a terceiros”, explica o parlamentar.

O projeto agora segue para sanção do Executivo, que definirá as regras de parcelamento e número de parcelas.

Institutos Sorriso Amigo e Saporito recebem reconhecimento oficial

O projeto 139/2025 declara de utilidade pública os institutos Sorriso Amigo e Saporito, reconhecendo o trabalho social prestado à população de Taboão da Serra.

O Instituto Sorriso Amigo , fundado em 2014, atua na saúde bucal e reabilitação de pacientes com próteses dentárias , oferecendo atendimentos gratuitos e ações de prevenção.

O Instituto Saporito presta serviços de jardinagem e conservação de áreas públicas, contribuindo para o bem-estar da comunidade.

Com a lei, as instituições poderão firmar convênios e parcerias com o poder público, ampliando sua capacidade de atuação. “Esses institutos desenvolvem um trabalho essencial e merecem o reconhecimento oficial da cidade”, destacou o vereador.