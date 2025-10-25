Projeto de Lei aprovado denomina praça no Parque Laguna com nome de Eduardo Annibali de Carvalho

Da CMTS

Os vereadores aprovaram na terça-feira, dia 21, o projeto de lei 112/2025, de autoria do vereador Dídio Conceição, que denomina a praça localizada na Avenida Ayrton Senna, no bairro Parque Laguna, como “Praça Eduardo Annibali de Carvalho”.

A homenagem reconhece a trajetória de Eduardo Annibali de Carvalho, morador do Parque Laguna, nascido em 14 de setembro de 1979, que se destacou como atleta e cidadão exemplar.

Desde a infância, demonstrou talento e paixão pelo futebol, iniciando sua carreira esportiva na tradicional “Portuguesinha”. Atuou em equipes locais e foi protagonista em conquistas importantes, como o título inédito do CATS Juniores na Copa São Paulo de 2000, além de se consagrar como artilheiro de futsal com 44 gols pelo time Los Hermanos, recebendo a Chuteira de Ouro naquele mesmo ano.

Fora dos gramados, Eduardo também se destacou como empreendedor na área de despachante. Sua partida precoce em maio deste ano deixou saudades entre familiares, amigos e toda a comunidade taboanense.

A iniciativa visa eternizar sua memória e reconhecer sua contribuição ao esporte e à vida comunitária de Taboão da Serra. Com a sanção da lei, a Prefeitura deverá instalar placa indicativa com o nome “Praça Eduardo Annibali de Carvalho”, perpetuando a lembrança de um cidadão que marcou gerações com seu exemplo de dedicação, alegria e amor à cidade.

O projeto de lei aprovado vai para sanção do prefeito Engenheiro Daniel.