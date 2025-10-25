Projeto de Lei criando o programa “Voluntários da Saúde” é aprovado na Câmara Municipal

Da CMTS

Na sessão de terça-feira, dia 21, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 150/2025, de autoria do vereador Nezito, que autoriza a criação do Programa “Voluntários da Saúde” em Taboão da Serra. A iniciativa tem como objetivo promover ações de educação em saúde, prevenção de doenças, triagem básica e promoção do bem-estar físico, mental e psicossocial da população.

Em parceria com a Secretaria de Saúde, o programa será executado por profissionais e estudantes voluntários desta área. As atividades poderão ser realizadas em escolas públicas, praças, unidades básicas de saúde, centros comunitários e outros espaços públicos, ampliando o alcance das ações e levando atendimento e orientação diretamente às comunidades.

“Voluntários da Saúde é uma iniciativa que aproxima o poder público da população, fortalecendo os vínculos comunitários e promovendo cidadania. O programa vai estimular a solidariedade, o engajamento social e o cuidado preventivo, além de contribuir para a formação prática de estudantes e para a redução da sobrecarga dos serviços públicos de saúde”, diz Nezito.

O projeto de lei segue para sanção do prefeito Engenheiro Daniel.