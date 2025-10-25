Câmara aprova projeto de lei “Bolsa Arte em Movimento” para incentivar artistas e grupos culturais

Da CMTS

Os vereadores aprovaram na terça-feira, dia 21, o projeto de lei 166/2025, que autoriza a criação do programa “Bolsa Arte em Movimento”, de autoria do vereador Wanderley Bressan. A iniciativa é para incentivar, apoiar e reconhecer artistas e grupos culturais em Taboão da Serra.

O programa prevê apoio financeiro de até meio salário mínimo (equivalente a R$ 759) a artistas e estudantes vinculados à Escola Municipal de Artes ou a projetos reconhecidos pela Secretaria Municipal de Cultura. O benefício poderá ser concedido de forma pontual ou periódica, considerando critérios de mérito, desempenho e representatividade.

“A cultura é a expressão da nossa identidade. Com essa iniciativa, garantimos que nossos artistas tenham oportunidades reais de crescimento e reconhecimento, transformando arte em instrumento de inclusão e orgulho taboanense”, diz Bressan.

Além do incentivo direto, o “Bolsa Arte em Movimento” também poderá custear transporte, figurino, hospedagem e alimentação de artistas que representem Taboão da Serra em eventos, festivais e competições culturais.

Se sancionado pelo prefeito Engenheiro Daniel, o Bolsa Arte em Movimento terá seus beneficiados selecionados pela Escola Municipal de Artes e Secretaria Municipal de Cultura.