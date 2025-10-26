Nova etapa da Anistia Fiscal 2025 de Taboão da Serra concede até 100% de desconto em juros e multas

Da PMTS

Começou nesta quinta-feira, 23 de outubro, uma nova fase da campanha de Anistia Fiscal 2025 da Prefeitura de Taboão da Serra. Os contribuintes poderão renegociar os tributos em aberto, vencidos até 31/12/2024, e contar com descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento em até 24 vezes.

A negociação pode ser feita de forma simples e prática pela internet, através do site atende.ts.sp.gov.br, ou pessoalmente em uma das Centrais Atende (Centro ou Pirajuçara), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 (exceto feriado e ponto facultativo).

O objetivo dessa nova etapa da campanha é ampliar as oportunidades para que cidadãos e empresas regularizem as pendências junto ao município, contribuindo para a recuperação de receitas e fortalecendo os investimentos em áreas prioritárias.

“Essa nova fase da Anistia Fiscal reforça o compromisso da Administração Municipal em oferecer mais essa alternativas para que a população fique em dia com a nossa cidade e contribua para o desenvolvimento de Taboão da Serra”, afirma a secretária da Fazenda, Viviane de Almeida Camargo.

O pagamento do acordo de Anistia Fiscal poderá ser feito à vista ou em até 24 parcelas, sendo a primeira parcela ou cota única com vencimento no dia 25 de novembro, a segunda parcela em 22 de dezembro e as demais todo dia 22 dos meses subsequentes.

Confira o número de parcelas e o respectivo percentual de desconto sobre multas e juros:

1 até 2 parcelas – 100%

3 até 8 parcelas – 70%

9 até 12 parcelas – 50%

13 até 16 parcelas – 25%

17 até 24 parcelas – 15%

A nova etapa da campanha de Anistia Fiscal 2025 da Prefeitura de Taboão da Serra seguirá até o dia 25 de novembro.

Serviço:

Nova Anistia Fiscal 2025

De 23 de outubro a 25 de novembro

Acesse: atende.ts.sp.gov.br

Atende – Pirajuçara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

Telefone: (11) 4788-7680

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Atende – Centro

Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção

Telefone: 4788-2922 | 4788-2923

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30