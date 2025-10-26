Nova etapa da Anistia Fiscal 2025 de Taboão da Serra concede até 100% de desconto em juros e multas

Da PMTS
Começou nesta quinta-feira, 23 de outubro, uma nova fase da campanha de Anistia Fiscal 2025 da Prefeitura de Taboão da Serra. Os contribuintes poderão renegociar os tributos em aberto, vencidos até 31/12/2024, e contar com descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento em até 24 vezes.
A negociação pode ser feita de forma simples e prática pela internet, através do site atende.ts.sp.gov.br, ou pessoalmente em uma das Centrais Atende (Centro ou Pirajuçara), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 (exceto feriado e ponto facultativo).
O objetivo dessa nova etapa da campanha é ampliar as oportunidades para que cidadãos e empresas regularizem as pendências junto ao município, contribuindo para a recuperação de receitas e fortalecendo os investimentos em áreas prioritárias.
“Essa nova fase da Anistia Fiscal reforça o compromisso da Administração Municipal em oferecer mais essa alternativas para que a população fique em dia com a nossa cidade e contribua para o desenvolvimento de Taboão da Serra”, afirma a secretária da Fazenda, Viviane de Almeida Camargo.
O pagamento do acordo de Anistia Fiscal poderá ser feito à vista ou em até 24 parcelas, sendo a primeira parcela ou cota única com vencimento no dia 25 de novembro, a segunda parcela em 22 de dezembro e as demais todo dia 22 dos meses subsequentes.
Confira o número de parcelas e o respectivo percentual de desconto sobre multas e juros:
1 até 2 parcelas – 100%
3 até 8 parcelas – 70%
9 até 12 parcelas – 50%
13 até 16 parcelas – 25%
17 até 24 parcelas – 15%
A nova etapa da campanha de Anistia Fiscal 2025 da Prefeitura de Taboão da Serra seguirá até o dia 25 de novembro.
Serviço:
Nova Anistia Fiscal 2025
De 23 de outubro a 25 de novembro
Acesse: atende.ts.sp.gov.br
Atende – Pirajuçara
Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara
Telefone: (11) 4788-7680
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30
Atende – Centro
Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção
Telefone: 4788-2922 | 4788-2923
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30