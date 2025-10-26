Prefeito Engenheiro Daniel entrega mais três ruas pavimentadas em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Obras de Taboão da Serra segue a pleno vapor com as obras de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município.

Desde o início do mandato do prefeito Engenheiro Daniel, em janeiro de 2025, até o momento, aproximadamente trinta vias já foram recuperadas e receberam novo asfalto.

Recentemente, o bairro contemplado pelo Programa de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico foi o Jardim Vila Sônia, com intervenções nas ruas Áurea Tavares, Silvio Gentil e Carlos Grotte.

De acordo com o prefeito Engenheiro Daniel, o compromisso assumido pelo governo de melhorar a malha viária de Taboão será cumprido. “Ainda temos muitas vias que precisam ser recuperadas e asfaltadas na cidade, mas estamos dando um passo de cada vez e agindo com responsabilidade”, disse. “Estamos trabalhando arduamente a cada dia para alcançar essa meta e transformar Taboão da Serra em um dos melhores municípios para se morar da nossa região”, ressaltou o prefeito.

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana já iniciou a sinalização das ruas do Jardim Vila Sônia. “São mais três vias pavimentadas, que garantem melhores condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres. Todas serão iluminadas e sinalizadas de acordo com o plano de mobilidade do município. O governo está incansável e comprometido com a nossa cidade”, explicou o secretário da pasta, Marcos Paulo de Oliveira.

Segundo a Secretaria de Obras, as ruas e avenidas que já contam com nova malha viária são: Manoel Maria Fernandes (Jardim Elisabete), Avenida Cid Nelson Jordano (Jardim Salete), e, no Parque Monte Alegre e Jardim Monte Alegre, as ruas Antônio Pestana, Luanda, Senegal, Casa Blanca, Guiné, Maria Mari, Madagascar, África, São José, Tunísia, Panamá, Egito e Líbia. Também receberam novo asfalto as ruas José Tibúrcio da Cunha (Jardim Suína), Maria Rita Assunção Ferreira, Emília Martins Rulo e Samuel Wainer (Jardim Sílvio Sampaio), Avenida Jacarandá e Governador Mário Covas (Parque Jacarandá), Gabriel de Paula (Parque São Joaquim), Leonor Lacreca Faysano (Parque Pinheiros), Santa Catarina (Cidade Intercap), Sima Judiewicz e Lauro da Silva (Parque Marabá).

“O objetivo é melhorar todas as ruas e avenidas de Taboão da Serra, aplicando um asfalto novo que garanta o tráfego de carros leves e pesados com segurança por todas as vias. Vale ressaltar que, em apenas dez meses de governo, já aplicamos cerca de 90 mil metros quadrados de asfalto em toda a cidade”, comentou o secretário de Obras, Edson Galina.