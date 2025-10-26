loader-image
temperature icon 29°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Etec de Embu das Artes abre processo seletivo para cadastro reserva de professores em cinco áreas técnicas

Compartilhar notícia

Por Geovanna Matos, na redação 

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Embu das Artes anunciou a abertura de cinco processos seletivos para a formação de cadastro reserva de professores do ensino médio e técnico. As oportunidades contemplam profissionais das áreas de Hardware, Sistemas Operacionais para Redes, Instalações Elétricas, Controladores Lógicos Programáveis e Organização Industrial.

As inscrições estarão abertas entre 28 de outubro e 11 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site do Centro Paula Souza, responsável pela gestão das Etecs em todo o Estado de São Paulo.

O processo seletivo contará com análise de títulos e prova objetiva, que avaliará as habilidades técnicas e o domínio de conteúdo dos candidatos, conforme os critérios definidos em edital.

Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais e possuir formação de nível superior — licenciatura, bacharelado ou curso técnico compatível com a área de atuação desejada. Os professores aprovados e convocados receberão R$ 22,47 por hora-aula ministrada.

Os contratos terão validade de um ano, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados por igual período.

📍 Mais informações e inscrições: www.cps.sp.gov.br

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.