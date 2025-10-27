Última semana de outubro será marcada por tempo nublado e chuvas isoladas com mínima de 17°C e máxima de 26°C

Direto da redação

A última semana de outubro será de tempo instável em Taboão da Serra. De acordo com a previsão meteorológica, os próximos dias devem ter predomínio de nuvens, possibilidade de garoas e pancadas de chuva em diferentes períodos. As temperaturas variam entre 17°C e 26°C, mantendo a sensação de clima mais úmido e ameno.

Nesta segunda-feira (27), o tempo amanhece com sol entre muitas nuvens e passa a ficar totalmente nublado ao longo do dia. Há previsão de chuva leve durante a tarde e a noite, e o céu permanece fechado. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 23°C, com ventos fracos vindos do sul, e umidade do ar variando de 67% a 93%.

Na terça-feira (28), o tempo continua nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde, o sol pode aparecer entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta novamente à noite. A temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 22°C. A umidade do ar se mantém elevada, variando de 77% a 95%.

A quarta-feira (29) será o dia mais chuvoso da semana. O céu permanece encoberto desde a madrugada, com garoas persistentes e aumento das precipitações no período noturno. Estão previstos cerca de 15 milímetros de chuva. As temperaturas oscilam entre 17°C e 26°C, e a umidade pode chegar a 100%.

Na quinta-feira (30), o tempo segue fechado, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Durante a noite, as nuvens começam a se dissipar gradualmente. A mínima será de 17°C e a máxima de 20°C, com ventos de sudeste em torno de 8 km/h.

A sexta-feira (31) marca uma leve melhora nas condições climáticas. O dia começa nublado, com chance de garoa pela manhã, mas o sol volta a aparecer entre nuvens à tarde. Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente no fim do dia. As temperaturas variam de 17°C a 22°C, e o tempo fica mais firme à noite.