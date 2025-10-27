Linhas 002 e 347 terão novos horários de operação a partir desta segunda-feira (27) em Embu das Artes e Taboão da Serra

Direto da redação / Foto: Divulgação VIAÇÃO PIRAJUÇARA-PLANEJAMENTO
A partir de segunda-feira (27), os moradores de Embu das Artes e Taboão da Serra que utilizam as linhas 002 e 347 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) devem ficar atentos: os horários de partida serão atualizados. As mudanças não alteram o número de viagens, mas ajustam os intervalos para melhorar o fluxo de passageiros e o atendimento nos horários de pico.
A linha 002, que liga Embu das Artes (Engenho Velho) ao Metrô Capão Redondo, na capital paulista, terá novos horários de saída tanto no sentido bairro quanto no sentido São Paulo. Já a linha 347, que conecta o Parque Industrial, em Embu, ao Centro de Taboão da Serra, também passa a operar com partidas revisadas nos dias úteis.
Segundo a EMTU, as alterações foram realizadas após análises de demanda e visam melhorar a mobilidade urbana entre os dois municípios, que concentram milhares de deslocamentos diários para estudo e trabalho.
Linha 002 – Embu das Artes (Engenho Velho) x São Paulo (Metrô Capão Redondo)
Novos horários de saída:
De Embu: 04h20, 05h00, 05h27, 05h54, 06h21, 06h48, 07h20, 07h52, 08h25, 08h58, 09h35, 10h30, 11h30, 12h30, 13h20, 14h10, 15h15, 15h55, 16h35, 17h15, 18h15, 19h20, 20h25, 21h30, 22h30 e 23h30.
De São Paulo: 05h20, 06h05, 06h40, 07h10, 07h40, 08h10, 08h50, 09h30, 10h50, 11h50, 12h50, 14h00, 15h00, 16h00, 16h40, 17h20, 18h00, 18h40, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30 e 00h30.
Linha 347 – Embu das Artes (Parque Industrial) x Taboão da Serra (Centro)
Novos horários de saída:
De Embu: 04h30, 04h50, 05h10, 05h30, 05h45, 06h00, 06h20, 06h40, 07h00, 07h25, 07h45, 08h05, 08h25, 08h45, 09h05, 09h30, 10h00, 10h30, 11h05, 11h40, 12h10, 12h35, 13h00, 13h25, 13h50, 14h15, 14h40, 15h05, 15h30, 15h50, 16h05, 16h25, 16h50, 17h15, 17h40, 18h05, 18h30, 18h50, 19h15, 19h40, 20h10, 20h40, 21h10, 21h40, 22h05, 22h30, 22h55 e 23h20.
De Taboão da Serra: 05h10, 05h35, 06h00, 06h25, 06h45, 07h05, 07h25, 07h45, 08h05, 08h25, 08h45, 09h05, 09h25, 09h45, 10h05, 10h30, 11h00, 11h30, 12h05, 12h40, 13h10, 13h35, 14h00, 14h25, 14h50, 15h15, 15h40, 16h05, 16h30, 16h50, 17h10, 17h30, 17h55, 18h20, 18h45, 19h10, 19h30, 19h50, 20h10, 20h30, 20h55, 21h25, 21h55, 22h25, 22h50, 23h15, 23h40 e 00h05.
Os horários completos e atualizados podem ser consultados no site oficial da EMTU (www.emtu.sp.gov.br) ou nos pontos de embarque das linhas.