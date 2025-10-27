Campanha Solidária da ONG Sementes do Amanhã recebe doações de roupas e utensílios

Por Samara Matos, na redação

A ONG Sementes do Amanhã, localizada no Jardim Mirna, em Taboão da Serra, está promovendo uma campanha de arrecadação de roupas, calçados, utensílios domésticos e móveis em bom estado. As doações serão destinadas ao Bazar Solidário da instituição, que financia projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A campanha facilita a entrega dos itens, recebendo doações diretamente na sede da ONG ou realizando coletas agendadas em residências e empresas da região. O Bazar Solidário tem como objetivo principal gerar recursos para a manutenção dos programas e garantir a continuidade das atividades da organização.

O endereço para entrega é Rua João Pires de Camargo, 207, Jardim Mirna, Taboão da Serra, SP. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (11) 98989-4501 ou pelo e-mail socialsementes@gmail.com para agendar coleta ou esclarecer dúvidas.