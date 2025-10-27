Missa Campal do Dia de Finados acontece neste domingo (2) no Cemitério da Saudade em Taboão da Serra

Por Geovanna Matos, da Redação

Neste domingo, 2 de novembro, o Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, realiza a tradicional Missa Campal do Dia de Finados. A celebração será conduzida pelo Padre Carlos Alberto de Souza, da Paróquia São Pedro Apóstolo, e está marcada para começar às 10h.

O evento religioso é um dos mais tradicionais da cidade e deve reunir centenas de fiéis que visitarão o cemitério para prestar homenagens a familiares e amigos. Ao longo do dia, o local deve registrar grande movimentação de pessoas levando flores, acendendo velas e deixando mensagens de carinho e saudade.

Além da missa, o Dia de Finados em Taboão da Serra contará com uma ação especial da Igreja Universal do Reino de Deus, que instalará uma tenda na entrada do cemitério para a distribuição de materiais de evangelização e acolhimento espiritual aos visitantes.

As iniciativas buscam oferecer conforto e esperança às famílias, reforçando o caráter de fé e reflexão da data.

Serviço – Missa Campal de Finados

📅 Data: domingo, 2 de novembro, às 10h

📍 Local: Cemitério da Saudade – Avenida Laurita Ortega Mari, 831, Parque Pinheiros

📞 Mais informações: (11) 4787-3641