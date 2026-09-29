Feriado de Santa Terezinha suspende atendimento da Prefeitura de Taboão da Serra na quinta (1º) e sexta-feira (2)

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (1º), Taboão da Serra celebra o Dia do Amor Misericordioso de Deus, feriado municipal associado à homenagem a Santa Terezinha, padroeira da cidade. A sexta-feira (2) será ponto facultativo, formando uma pausa de quatro dias no expediente das repartições municipais, que reabrirão na segunda-feira (5).

Durante esse período, moradores que precisarem de atendimento administrativo terão de aguardar a retomada dos serviços. A suspensão segue o calendário do Poder Executivo municipal, estabelecido pelo Decreto nº 228/2025.

Os atendimentos essenciais continuarão. De acordo com a Prefeitura, prontos-socorros, serviços de segurança, salvamento e serviços funerários funcionarão em regime de escala na quinta e na sexta-feira.

Celebrado em 1º de outubro, o Dia do Amor Misericordioso de Deus passou a integrar o calendário de feriados de Taboão da Serra em homenagem a Santa Terezinha. O ponto facultativo no dia seguinte se aplica às repartições públicas municipais.