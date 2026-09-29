Aneel anuncia bandeira tarifária verde e conta de luz não terá cobrança adicional em outubro

Por Samara Matos, na redação

A conta de luz dos moradores de Taboão da Serra e região ficará sem cobrança adicional por bandeira tarifária em outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira verde substituirá a amarela, aplicada em setembro. A medida vale para consumidores de todo o país.

Na bandeira amarela, era cobrado um adicional de aproximadamente R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Com a bandeira verde, esse acréscimo deixa de ser aplicado. Isso não significa, porém, que todos receberão uma fatura menor: o valor total ainda varia conforme o consumo de cada imóvel e os demais itens cobrados na conta.

Segundo a Aneel, a mudança foi possível porque o aumento das chuvas nas regiões Sul e Sudeste ajudou a estabilizar o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Com condições mais favoráveis para a geração de energia, diminui a necessidade de acionar usinas termelétricas, cujo funcionamento tem custo mais alto.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras informa mensalmente ao consumidor as condições de geração de energia no país. A bandeira verde não acrescenta valores à fatura. Já as bandeiras amarela e vermelha indicam custos maiores de geração e resultam em cobrança adicional proporcional à energia consumida.

Para o morador de Taboão da Serra, a mudança aparecerá na cobrança referente à energia consumida durante outubro. Mesmo sem o adicional da bandeira, reduzir o consumo continua sendo a forma de diminuir o valor da conta.