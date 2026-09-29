Justiça Eleitoral reforça uso da “colinha” para agilizar votação no domingo (4); veja a ordem dos votos

Por Samara Matos, na redação

A Justiça Eleitoral reforçou a orientação para que os eleitores levem uma “colinha” de papel no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para domingo (4). Com seis votos a registrar na urna, a anotação dos números dos candidatos pode evitar dúvidas durante a votação e ajudar a reduzir as filas. www.tse.jus.br

A recomendação vale também para os moradores de Taboão da Serra. O eleitor pode escrever os números em uma folha antes de sair de casa ou imprimir o modelo oferecido pelo TSE. A anotação pode ser levada até a urna e consultada na hora de votar.

Salvar os números no celular não substitui a colinha. O aparelho deve ser deixado no local indicado pelos mesários antes da entrada na cabine, mesmo que esteja desligado. A restrição também abrange câmeras e outros dispositivos que possam registrar imagens ou comprometer o sigilo do voto.

Confira a ordem de votação

Deputado federal — quatro dígitos; Deputado estadual — cinco dígitos; Senador, primeira vaga — três dígitos; Senador, segunda vaga — três dígitos; Governador — dois dígitos; Presidente da República — dois dígitos.

A campanha do TSE em favor da colinha já somava mais de 16 milhões de visualizações nas redes sociais oficiais do tribunal, segundo balanço divulgado na sexta-feira (25). A orientação central é simples: conferir os candidatos, anotar os seis números na ordem da urna e levar o papel no dia da eleição.