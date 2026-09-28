Vereador Anderson Nóbrega promove evento inédito nesta terça (dia 29) unindo causa animal e veganismo

Da assessoria do vereador | Foto: Divulgação-Unifecaf

Taboão da Serra recebe, no dia 29 de setembro, um dos maiores encontros já realizados na cidade voltados à discussão sobre proteção animal, alimentação, sustentabilidade e veganismo. O evento “Proteção e Direito Animal em Foco” é realizado pelo vereador Anderson Nóbrega, em parceria com a Unifecaf, e acontece no Campus Conceito Unifecaf.

A programação reúne nomes de destaque ligados à causa animal, ao veganismo, à alimentação e à sustentabilidade, entre eles Luisa Mell, Natalia Rosa, Ricardo Laurino, Gui Abomai, Alessandra Luglio e Dra. Letícia Ravacci, além de outros convidados.

Mais do que discutir exclusivamente políticas de proteção aos animais, o encontro amplia o debate para temas relacionados à alimentação, saúde, sustentabilidade, consumo consciente e bem-estar animal, aproximando diferentes áreas e públicos em torno de uma mesma discussão.

A proposta é que o evento seja o primeiro grande encontro de Taboão da Serra a reunir, em uma mesma programação, a causa animal e a causa vegana, criando um espaço para troca de conhecimento, reflexão e apresentação de novas ideias.

Para o vereador Anderson Nóbrega, que tem atuação voltada à proteção e ao bem-estar animal, a realização do encontro representa um passo importante para ampliar o debate:

“A proteção animal precisa ser discutida de forma ampla. Quando falamos de respeito aos animais, também estamos falando de saúde, alimentação, sustentabilidade e educação. A ideia desse evento é justamente criar um espaço para conhecimento, diálogo e troca de experiências, trazendo para Taboão grandes nomes que têm muito a contribuir com essa discussão.”

O CEO da Unifecaf, Marcel Gama, também destaca a importância da parceria entre a instituição de ensino e a iniciativa. “A universidade tem um papel importante na construção de conhecimento e na promoção de debates que impactam a sociedade. Receber um evento dessa dimensão dentro da Unifecaf reforça nosso compromisso com a educação, a inovação e com discussões relevantes para o futuro”.

A programação terá conversas, reflexões e aprendizados sobre diferentes temas relacionados aos animais e à sustentabilidade, proporcionando ao público contato com especialistas e personalidades que atuam diretamente nessas áreas.

SERVIÇO:

Proteção e Direito Animal em Foco

Dia 29 de setembro (terça-feira)

Local: Campus Conceito Unifecaf (Avenida Taboão da Serra, 157 – Centro)

Realização: Vereador Anderson Nóbrega + Unifecaf

Temas: proteção animal, veganismo, alimentação, saúde, sustentabilidade e bem-estar animal.

Entrada Gratuita