Festival do Morango acontece de 18 a 20 de julho no Parque do Povo em Itapecerica da Serra

Por Samara Matos, na redação

O tradicional Festival do Morango acontece entre os dias 18 e 20 de julho, no Parque do Povo, em Itapecerica da Serra. O evento é gratuito das 12h às 22h e conta com uma programação voltada para toda a família.

O festival terá como atração principal os produtos derivados do morango. Entre as opções, estarão tortas artesanais, merengues, doces gourmet, milk-shakes e sorvetes. Também haverá pratos salgados nos bistrôs gastronômicos instalados no local.

Além da culinária, o evento conta com atividades para crianças, espaço pet friendly, jogos de tabuleiro gratuitos, áreas de lazer e descanso. Simultaneamente, será realizada a Festa Julina, com trajes típicos, danças tradicionais, comidas juninas e brincadeiras.

Com foco em sustentabilidade, a organização anunciou que a cada mil morangos utilizados no evento, uma árvore será plantada em alguma cidade brasileira. Os resíduos recicláveis gerados no local terão destino adequado, com apoio de empresas especializadas.

Serviço:

Festival do Morango e Festa Julina do Parque do Povo

Data: 18, 19 e 20 de julho

Horário: Das 12h às 22h

Local: Parque do Povo – Rua Delfim Verde, nº 500 , Jd. das Palmeiras.

Entrada: Gratuita

Ambiente: Pet friendly