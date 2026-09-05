Fim de semana prolongado terá chuva e queda de temperatura em Taboão da Serra

Direto da redação

O fim de semana prolongado será marcado por chuva e queda de temperatura em Taboão da Serra. A instabilidade começa no sábado (5), aumenta no domingo (6) e deve continuar na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil.

No sábado, a previsão indica sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva durante o dia e à noite, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas devem variar entre 16°C e 18°C. O volume previsto é de 11,8 milímetros, com 97% de probabilidade de chuva. As rajadas de vento podem chegar a 28 km/h.

O domingo deverá ser o dia mais frio do fim de semana. A previsão aponta chuva durante todo o dia e também no período noturno, com temperaturas entre 11°C e 15°C. A sensação térmica poderá variar de 9°C a 11°C.

A possibilidade de chuva no domingo chega a 99%, com volume estimado de 11,9 milímetros. As rajadas de vento podem alcançar 44 km/h, exigindo atenção principalmente em áreas abertas e próximas a árvores, placas e estruturas metálicas.

Na segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, o tempo deverá permanecer nublado e frio em Taboão da Serra. Há possibilidade de chuva isolada, principalmente durante a manhã, e as temperaturas devem ficar entre 12°C e 14°C.

Diante da previsão de chuva e frio, os moradores que pretendem participar de atividades ao ar livre durante o fim de semana prolongado devem acompanhar as atualizações meteorológicas e levar guarda-chuva e agasalho.

Em situações de emergência provocadas por alagamentos, quedas de árvores ou outras ocorrências relacionadas ao mau tempo, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.