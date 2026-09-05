Shopping Taboão tem horário especial de funcionamento no feriado de 7 de setembro

Direto da redação

O Shopping Taboão funciona em horário especial na próxima segunda-feira, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. As lojas operam das 14h às 20h, com abertura facultativa a partir das 12h, enquanto as de alimentação e lazer seguem abertas das 11h às 22h.

A data também é uma oportunidade para os clientes aproveitarem as ações do Mês do Cliente promovidas pelo mall. Durante todo o mês de setembro, de segunda a quinta-feira, a campanha Sabor em Dobro oferece benefícios em operações de alimentação, incluindo restaurantes, cafeterias, docerias e lanchonetes. Para participar é necessário estar inscrito no Pograma de Benefícios do Shopping Taboão.

A mecânica varia de acordo com cada estabelecimento. Entre os benefícios estão café expresso em dobro na Kopenhagen, coxinha de queijo e pão de queijo em dobro na Di Napo, vantagens em chope e porções selecionadas no Divino Fogão e uma segunda unidade do Cachorro-Quente Filhote na compra da primeira no Cachorro do Claudião. A campanha também reúne opções de doces, sobremesas, hambúrgueres, refeições e bebidas em outras operações participantes.

Outra ação do mês é o Compre & Ganhe, que acontece até 15 de setembro. Participantes do Programa de Benefícios podem ganhar um kit de queijos com duas peças, conforme a categoria. Para clientes três estrelas, é necessário cadastrar R$ 200 em compras. Nas categorias duas estrelas e uma estrela, os valores são de R$ 400 e R$ 500, respectivamente.

“O nosso cliente está no centro de tudo o que fazemos, e o Mês do Cliente é uma oportunidade de demonstrar esse reconhecimento de uma maneira leve e prática. Criamos o Sabor em Dobro para que as pessoas possam aproveitar ainda mais as opções gastronômicas do shopping, com benefícios que tornam a experiência de estar aqui ainda mais especial”, afirma João Almeida, coordenador de Marketing do Shopping Taboão.

Horário especial de funcionamento – 7 de setembro

Lojas: das 14h às 20h

Abertura facultativa a partir das 12h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Serviço

Sabor em Dobro – Mês do Cliente

Período: 1º a 30 de setembro

Dias: de segunda a quinta-feira

Local: Shopping Taboão

Endereço: Avenida Taboão da Serra, 2643, Centro, Taboão da Serra, SP

Central de Atendimento: (11) 3164-7830

Operações participantes: Kopenhagen, Di Napo, Divino Fogão, Cachorro do Claudião, Mr. Cheney, Zenaide Bar, Borelli Gelateria, Ice Roll, Patties Burguer, Mr. Pretzel, Mania de Churrasco, Suco Bagaço, Roasted Potato, Sodiê Doces, Brasil Cacau e Cacau Show.

Prêmios de setembro

Compre e Ganhe

Período: 01 de setembro a 15 de setembro de 2026, ou enquanto durarem os estoques.

Brinde: Kit queijo duas peças

Categorias do programa de benefícios:

* Três estrelas: compras a partir de R$ 200.

* Duas estrelas: compras a partir de R$ 400.

* Uma estrela: compras a partir de R$ 500.